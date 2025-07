Música e sustentabilidade marcam nova edição do Vale das Mós Summer Fest

Despois do grande sucesso das últimas edições, o Vale das Mós Summer Fest volta a afirmar-se como um dos principais festivais de Verão da região do Médio Tejo, com uma programação pensada para todo o tipo de públicos. A freguesia do concelho de Abrantes volta a ser palco, nos dias 11 e 12 de Julho, de um dos eventos mais aguardados e que junta música, cultura, desporto e consciência ambiental. É organizado pela Associação Juvenil Cem Rumos, que tem vindo a dinamizar a vida cultural da freguesia. A iniciativa conta com o apoio institucional da Câmara Municipal de Abrantes, da União de Freguesias de S. Facundo e Vale das Mós, dos Serviços Municipalizados de Abrantes, do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude e do Turismo do Centro de Portugal.

Depois do sucesso das edições anteriores, que levaram milhares de pessoas à freguesia, a organização aposta numa programação diversificada, com destaque para os concertos, actividades ao ar livre, campismo gratuito, uma color run e uma animada pool-party.