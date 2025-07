Ranchos folclóricos animam manhãs de sábado em Santarém

As manhãs de sábado nas ruas do centro histórico de Santarém vão ser animadas durante este Verão por ranchos folclóricos da região, no âmbito do projecto in.Tradição, que decorre até 20 de Setembro.

As manhãs de sábado nas ruas do centro histórico de Santarém vão ser animadas durante este Verão por ranchos folclóricos da região, no âmbito do projecto in.Tradição, que decorre até 20 de Setembro. O desfile passa pelo Largo do Seminário, Rua Capelo Ivens, Rua 1.º de Dezembro, Praça Velha, Rua Serpa Pinto, terminando no Largo do Seminário.



A iniciativa acontece desde 2016, sendo dinamizada pela Fundação Inatel com o objectivo de envolver as colectividades da região que dinamizam actividades na área da etnografia, da música tradicional e na salvaguarda do património cultural imaterial.