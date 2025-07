Andreia Coelho triunfa no Festival Nacional da Canção Rural

A fadista Andreia Coelho, com a música “Marcha da Vindima”, venceu a quarta edição do Festival Nacional da Canção Rural em representação do município de Rio Maior. O evento decorreu em Borba, um dos municípios da Serra D’Ossa detentores do título Cidade do Vinho 2025. O júri do concurso, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho, atribuiu o 2º lugar ao grupo Contos de Rei, do município Praia da Vitória - Açores, e o 3º lugar aos irmãos Miguel Veloso e José Veloso, do município de Cantanhede.

Foram ainda atribuídos mais três prémios: Joana Teixeira, do município de Castelo Branco, venceu o prémio de Melhor Música, com “Sangue do Chão”; PAMA (Paulo Andrade), da Mealhada, conquistou o prémio de Melhor Interpretação, com a música “Saudades de Ti”; e João da Ilha & Evandro Meneses, de Angra do Heroísmo - Açores, receberam o prémio de Melhor Letra, com a “A Casta do Benquerer”.