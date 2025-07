Artes electrónicas em exposição em Santarém

A mostra “Calcular na areia 4 (ciclo de exposições)” pode ser visitada, até 26 de Julho na Casa do Brasil e no Centro Cultural Regional de Santarém

A mostra “Calcular na areia 4 (ciclo de exposições)” pode ser visitada, até 26 de Julho, na Casa do Brasil em Santarém, de terça-feira a sábado das, 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; e no Centro Cultural Regional de Santarém, entre segunda e sexta-feira, das 14h30 às 18h30, e aos sábados entre as 10h00 e nas 13h00. A exposição tem curadoria do colectivo ArteCódigo.pt.