Let Me Dance celebra final de ano com dois espectáculos em Samora Correia

Da leveza do ballet à energia do kizomba, o Centro Cultural de Samora Correia será palco, a 12 de Julho, de duas sessões do espectáculo de final de ano da escola de dança Let Me Dance Studios.

A escola Let Me Dance Studios apresenta no dia 12 de Julho, no Centro Cultural de Samora Correia, o seu espectáculo de final de ano intitulado “I You Can Dream It…”, com duas sessões marcadas para as 16h00 e 21h00 horas.

A primeira sessão contará com a participação de todas as turmas da escola, numa mostra abrangente do trabalho desenvolvido ao longo do ano. Já a sessão da noite terá uma selecção diferente de actuações, uma vez que não inclui as participações das turmas de Ballet, Dança Criativa I, Salsa e Bachata, Kizomba e Ladies.

O espectáculo é organizado pela Let Me Dance Studios, que abre as portas a familiares, amigos e ao público em geral para uma celebração da dança e da expressão artística.