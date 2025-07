Festival da Juventude anima Coruche

Coruche volta a ser ponto de encontro da juventude com mais uma edição do Festival da Juventude, que transforma o Parque do Sorraia num palco de música, desporto, criatividade e convívio. Durante três dias, as margens do rio serão o cenário de sunsets, festas da espuma, torneios, aulas ao ar livre e concertos com artistas bem conhecidos do público jovem, num programa inteiramente gratuito e aberto à população.

O arranque está marcado para quinta-feira, 17 de Julho, com festa da espuma e sunset na Praia Fluvial do Sorraia, ao som do DJ by Antisom. O Clube Canoagem Sorraia dinamiza uma aula aberta de iniciação à canoagem. Na sexta-feira, 18 de Julho, a animação começa pelas 17h00 com o Torneio de Futebol de Praia. Segue-se, uma aula aberta de salvamento aquático promovida pela Associação de Nadadores Salvadores de Coruche - Búzios, enquanto nos Campos de Padel decorre o Torneio de Padel da Juventude. À noite, a música toma conta do Parque do Sorraia, com actuação de Van Zee e, uma hora depois, o DJ Queres é Pimba, promete um espectáculo revivalista em clima de festa popular. A pista continua acesa com o DJ John Goulart.

O sábado, 19 de Julho, arranca com energia logo às 10h00, com uma aula de cross training dinamizada pela Cross & Lift Sorraia na Praça da Água. Ainda nessa manhã, a praia fluvial recebe sessões de stand up paddle com organização da RAM Training e no Pavilhão Multiusos decorre uma aula de Suporte Básico de Vida promovida pela Búzios. Durante a tarde, a actividade continua com novas rondas de futebol de praia e actividades radicais.

À noite, o programa ganha expressão artística e aventura: performances de dança tomam conta da Praça da Água, seguidas pela descida nocturna do rio Sorraia em caiaque, numa actividade integrada no projecto Canoagem Mais Lezíria. A noite culmina com o aguardado concerto de Soraia Ramos às 22h30. Depois, o duo Kiss Kiss Bang Bang assume o palco com um set electrónico performativo, e, para encerrar a festa, o DJ Gonçalo Henriques prolonga a animação até às duas da manhã. O Festival da Juventude é organizado pelo Município de Coruche em parceria com associações do concelho e da região.