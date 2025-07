Festival de danças e cantares populares em Pernes

O Largo do Rossio, em Pernes, acolhe na noite de sábado, 19 de Julho, um Encontro de Danças e Cantares dos CTT, inserido no projecto Itiner’Arte. O evento conta com a participação do Grupo de Música Popular Portuguesa dos CTT - Região Lisboa; do Grupo de Danças e Cantares Ribatejanos CDCR CTT - Região Ribatejo; do Grupo de Danças e Cantares do CDCR CTT - Região Coimbra; Grupo Etnográfico do CDCR CTT - Região Porto e, finalmente, do Grupo de Música e Cantares Populares CDCR CTT - Região do Minho.