Festival de folclore do Rancho “Os Moleiros da Ribeira” vai na 36ª edição

Associação do concelho de Ourém recebeu ranchos folclóricos de várias zonas do país na 36ª edição do festival.

O Rancho Folclórico “Os Moleiros da Ribeira” apresentou, na noite de sábado, 5 de Julho, a 36.ª edição do Festival de Folclore, realizado na sua sede, em Olival, no concelho de Ourém. Para além da actuação do rancho anfitrião — Os Moleiros da Ribeira (Olival, Ourém – Alta Estremadura) — o festival contou com a participação do Grupo Folclórico de Aveleda (Aveleda, Braga – Baixo Minho), do Rancho Folclórico de Montargil (Alentejo) e do Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém.

Ao longo da noite, os grupos participantes animaram o público com canções e danças populares, numa celebração das tradições portuguesas e dos traços culturais que moldam a identidade regional e nacional. Marcaram presença no Festival de Folclore, o presidente da Junta da União de Freguesias de Olival e Gondemaria, António Silva, e a vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa que, na ocasião, felicitou o Rancho da terra pela organização de mais uma edição deste importante evento, que promove a união, o respeito pelas tradições e a valorização da cultura local.