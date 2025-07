Música alternativa na Casa do Campino em Santarém

A Casa do Campino, em Santarém, recebe na noite de 19 de Julho, sábado, mais uma edição do festival Cartaxo Sessions, dedicado a alguns dos mais alternativos do rock’n’roll. O programa conta com actuações ao vivo de bandas que exploram as sonoridades do rock psicadélico e progressivo, como os suíços Dirty Sound Magnet ou os portugueses Desert Smoke e Goldfish Kaseem. As entradas são gratuitas, embora limitadas à lotação do espaço.