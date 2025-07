Série televisiva «Marquesa de Alorna» com filmagens em Almeirim e Salvaterra de Magos

A actriz Sara Matos é a protagonista da série televisiva “Marquesa de Alorna”, sobre a escritora Leonor de Almeida Portugal, que está em rodagem até ao final de meados de Julho, revelou a produtora Ukbar Filmes. A rodagem decorre desde finais de Maio, entre Lisboa, Almeirim e Salvaterra de Magos. “Marquesa de Alorna” é uma série de seis episódios, para a RTP, inspirada num romance biográfico de Maria João Lopo de Carvalho, sobre Leonor de Almeida Portugal (1750-1839), escritora, pedagoga e tradutora, cuja obra poética só foi publicada a título póstumo.

“Do convento de Lisboa à extravagante corte de Viena, iremos desvendar as histórias secretas de uma Marquesa sem medo que levaram ao despertar de uma mulher: os primeiros amores, as primeiras traições, o nascimento dos filhos, as primeiras perdas”, lê-se na sinopse. A realização é de Tiago Alvarez Marques, que já assinou anteriormente a série “Madre Paula” e fez também “Cold Haven” (ainda por estrear), e o argumento é de Pandora da Cunha Telles, Mário Cunha, Cláudia Clemente e Rafael do Carmo Afonso. Além de Sara Matos, o elenco integra Sandra Faleiro, Cristóvão Campos, Albano Jerónimo, Joana Solnado, Rita Rocha Silva, Soraia Chaves, Miguel Borges, entre outros.

Em 2023, quando o projecto da série foi apresentado no fórum de coprodução Iberseries, em Espanha, o produtor Pablo Iraola, da Ukbar Filmes, afirmava à revista Variety que era importante contar a história da marquesa de Alorna, porque “suscita uma reflexão sobre o lugar das mulheres na sociedade, não só no passado mas também no presente”. “Apesar das enormes mudanças no nosso mundo, as mulheres ainda enfrentam uma luta contínua para reivindicar o lugar a que têm direito numa sociedade patriarcal”, disse o produtor em 2023. “Marquesa de Alorna” tem co-produção com a Tornasol Media, de Espanha, e parceria com a RTP.