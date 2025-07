Festa da Marioneta em Tremês, Murteira e Alcanhões

A companhia argentina Cia Arriba Las Hu!manos vai levar o seu espectáculo de marionetas Um Botão na Minha Cabeça ao espaço da Ribacoop, em Tremês. O espectáculo está agendado para sexta-feira, 18 de Julho, a partir das 18h00. No sábado, 19 de Julho, será a vez da Associação Recreativa e Cultural da Murteira e Barreirinhas, na freguesia de Alcanede, receber o espectáculo a partir das 18h00.

A Festa da Marioneta prosseguena noite de sábado, 19 de Julho, no Lavadouro de Alcanhões, a partir das 21h30, com o espetáculo As Minhas Mais Marionetas, de Trulé. Este projecto obteve o Prémio da Melhor Criação Artística, em Almaty, no Cazaquistão, no ano de 2011.