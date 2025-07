Gala Solidária vai reunir artistas em Almeirim para apoiar ULS Lezíria

Gala está inserida nas comemorações do Outubro Rosa, mês dedicado à sensibilização para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

No próximo dia 19 de outubro, pelas 16h00, o Espaço Multiusos de Almeirim será palco da Gala Musical Solidária “Outubro Rosa… Músicas que Inspiram”, uma iniciativa promovida pela Unidade de Patologia Mamária (UPM) da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), com o apoio do município de Almeirim e com o objectivo de angariar fundos para a aquisição de equipamento para a UPM.

David Antunes e Emanuel Moura juntam-se em palco e convidam outros artistas para uma tarde repleta de música, solidariedade e boa disposição. A gala está inserida nas comemorações do Outubro Rosa, mês dedicado à sensibilização para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

O valor simbólico do bilhete geral solidário é de cinco euros, sendo a totalidade da receita revertida para a causa. Os bilhetes podem ser adquiridos na Casa de Pessoal do Hospital de Santarém (piso -1 do Hospital Distrital de Santarém), assim como na Loja do Cidadão de Almeirim. A ULS Lezíria reafirma, com esta iniciativa, o seu compromisso com a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados à população. A aquisição de equipamento técnico para a Unidade de Patologia Mamária permitirá reforçar a capacidade de resposta clínica, garantindo maior precisão no diagnóstico e eficácia no tratamento.