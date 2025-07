Comemorações da Batalha de Ourique e festa de Vila Chã de Ourique

Aproximam-se as comemorações da Batalha de Ourique e a festa de Vila Chã de Ourique, a primeira iniciativa a 19 de Julho no Largo da Memória com mercado livre, sessão solene e espectáculo Taberna do Ti Ernesto à noite, a par do bar e petiscos.

A Festa de Vila Chã de Ourique em honra do Senhor Jesus dos Aflitos realiza-se no fim-de-semana seguinte, organizada pelos Cinquentões 2025, com um cartaz repleto de actividades e espectáculos com João Pedro Pais (sábado, 26), Kássio (sexta, 25), Tributo Sai do Chão (domingo, 27) e P*ta da Loucura (segunda, 28). Segunda-feira é servido o tradicional cozido à portuguesa.