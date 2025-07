Convívio e borboletas nocturnas com os Amigos da Natureza de Alpiarça

A Associação dos Amigos da Natureza de Alpiarça (AANA) realizou na sua sede uma reunião da direcção alargada aos restantes órgãos sociais e aos sócios. No encontro, que teve lugar a 12 de Julho, foi feito um balanço das actividades desenvolvidas e apresentadas as conclusões do inquérito efectuado aos sócios. Tendo em conta os resultados do inquérito, a direcção descreveu o plano de actividades do segundo semestre e ouviu a disponibilidade dos sócios para a participação na organização das acções programadas.

Em seguida, os participantes tiveram a oportunidade de confraternizar durante uma sardinhada realizada com o apoio do Grupo de Dadores de Sangue de Alpiarça, entidade cuja sede se situa junto à AANA, na antiga Escola das Faias. À noite, no pátio da sede, a AANA organizou uma sessão pública de monitorização e observação de borboletas nocturnas inserida na segunda edição Noites Rede de Estações de Borboletas Nocturnas, que decorreu de 11 a 13 de Julho em vários locais do país. Foram observadas e identificadas algumas borboletas nocturnas como uma hyles livornica, também conhecida por borboleta-colibri-riscada.