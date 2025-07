Sorraia Fest 2025 em Alpiarça um evento que celebra a natureza com animação e gastronomia

Evento conta com provas equestres, promoção do melão e um espaço para cocktails.

A Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, volta a receber o Sorraia Fest, que convida a população a dois dias de celebração em contacto com a natureza, com música, animação, gastronomia e tradição no próximo fim-de-semana de 19 e 20 de Julho. Neste local, além de poder conhecer o cavalo Sorraia, uma das linhagens mais antigas da Península Ibérica, e usufruir de zonas verdes, picadeiro, espaços de lazer e animais de várias espécies.

No evento pode assistir a provas equestres, como a equitação de trabalho, integrada na 4.ª Jornada CRCET, e a prova de obstáculos, a contar para a 4.ª Jornada da Rota do Ribatejo.



Nesta edição vai haver também um espaço dedicado à campanha Melhor Melão de Portugal, em que os visitantes terão a oportunidade de provar o melão de Alpiarça. Uma das grandes novidades desta edição é também o Espaço Lounge, dinamizado pelo MBAR – Mobile Bartending and Cocktail Services, que junta música ambiente, cocktails e bebidas frescas, criando uma zona de descanso e descontração aberta a todos os visitantes.



A área de gastronomia contará com a presença de quatro entidades locais, com propostas que vão da comida tradicional aos petiscos, da doçaria aos sorvetes de polpa de fruta natural. O programa prevê exibições de treinos de forcados, sevilhanas, garraiada, animação infantil e Dj.