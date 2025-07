Coruche apresentou nova edição das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

Dezenas de pessoas juntaram-se em Coruche para a apresentação do programa das Festas em honra de Nossa Senhora do Castelo. Matias Damásio, Bárbara Tinoco e Rui Veloso são alguns dos nomes que actuam em Coruche entre 14 e 18 de Agosto.

A cerimónia de apresentação das Festas em honra de Nossa Senhora do Castelo decorreu esta quarta-feira, 16 de julho, no Auditório José Labaredas, com a presença de autarcas, representantes da Irmandade e da Comissão de Festas, bem como de vários elementos da comunidade. Naquela que é a sua última organização das festas, Francisco Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Coruche, destacou o papel crescente do município no apoio à realização das festividades e deixou palavras de apreço aos voluntários que participam todos os anos no Cortejo Histórico e Etnográfico. Rafael Dias, juiz da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, reforçou a importância da componente religiosa e a dimensão nacional da devoção à padroeira.

A programação, revelada durante a sessão, arranca a 6 de agosto com as novenas na Ermida e estende-se até dia 18. Entre os destaques estão a tradicional procissão de 15 de Agosto seguida da eucaristia, presidida pelo Arcebispo de Évora, os eventos taurinos no Dia do Aficionado e o espetáculo pirotécnico na frente ribeirinha. A música volta a ter um papel central, com atuações de nomes como Miguel Gameiro & Pólo Norte, Matias Damásio, Rui Veloso e Bárbara Tinoco, num programa que une fé, cultura e festa.

Organizadas pela câmara municipal, em parceria com a Irmandade de Nossa Senhora do Castelo e a Comissão de Festas, as celebrações são um momento de reencontro entre gerações, residentes e a diáspora coruchense. Mais do que um evento, são uma afirmação da identidade local e da vitalidade das tradições do Ribatejo, numa celebração que abrange toda a população do concelho de Coruche.