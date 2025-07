Festa da Juventude em Junceira

A Festa da Juventude vai decorrer em Junceira, concelho de Tomar, no fim-de-semana de 18 a 21 de Julho. O evento conta com exposição de construções Lego, mostra de artesanato, sunset e concertos. Todos os dias vai haver serviço de bar com frango no churrasco, bifanas, sandes e vinho da região. A organização é da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Junceira.



Na sexta-feira, dia 18, há sunset com DJ Mister Charles, seguindo-se a actuação de FH5. A noite termina com o DJ Hugo Rafael e o cabeça de cartaz Mastiksoul. Sábado, dia 19, actuações da Banda Replika e de Bad Monkeyz. Domingo, dia 20, a animação vai estar a cargo da Banda K Preta. Finalmente, segunda-feira, dia 21, há sardinhada durante a tarde. A entrada é livre para todas as iniciativas.