Sábado há Festival de Folclore em Linhaceira

Sábado, dia 19 de Julho, vai ser noite de festa em Linhaceira, concelho de Tomar, com a realização do XIX Festival de Folclore de Linhaceira. O evento, que vai decorrer no Adro da Igreja de Linhaceira, conta com a participação de quatro ranchos folclóricos. A organização é da Associação Cultural e Recreativa de Linhaceira.



A participar vão estar o Rancho Folclórico de Linhaceira (Tomar), o Rancho Folclórico de Pedrógão Pequeno (Sertã), o Rancho Folclórico e Etnográfico Os Oleiros (Caldas da Rainha) e o Rancho Folclórico As Lavadeiras de Asseiceira (Tomar).