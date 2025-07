Sorraia Fest em Alpiarça com música, tradição e gastronomia

A Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, recebe no sábado e domingo mais uma edição do Sorraia Fest, evento de entrada livre que celebra a cultura ribatejana, com música, provas equestres e gastronomia, divulgou a autarquia. Em comunicado, o município refere que durante dois dias, os visitantes poderão contactar com o cavalo Sorraia, uma das linhagens equinas mais antigas da Península Ibérica, e usufruir dos espaços de lazer, picadeiro e zonas verdes da reserva.

Entre os destaques do programa estão duas provas equestres: a Equitação de Trabalho, integrada na 4.ª Jornada CRCET, e a Prova de Obstáculos, pontuável para a Rota do Ribatejo.Na nota, a autarquia refere que o evento assinala o arranque da campanha “Melhor Melão de Portugal”, com degustações do melão de Alpiarça, produto de referência local, adiantando que uma das novidades deste ano é o Espaço Lounge que "junta música ambiente, cocktails e bebidas frescas, criando uma zona de descanso e descontração aberta a todos os visitantes".