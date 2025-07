Exposição sobre a Festa dos Tabuleiros em Tomar abre caminho para futuro museu

A exposição de longa duração “A Festa dos Tabuleiros – Um caminho de reconhecimento e preservação” foi inaugurada no Convento de S. Francisco, em Tomar. O espaço, carregado de história e significado patrimonial, dá corpo e voz a uma das mais emblemáticas tradições de Portugal, a Festa dos Tabuleiros, inscrita desde Maio de 2023 no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial e candidata à UNESCO. A exposição pretende também abrir caminho para um futuro Museu ou Centro Interpretativo da Festa dos Tabuleiros. A cerimónia de inauguração, no dia 5 de Julho, contou com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), e do mordomo da última edição da festa, Mário Formiga, entre outras personalidades.

Antes da abertura de portas, Hugo Cristóvão realçou a boa localização da exposição, num espaço integrado com outras mostras, do Museu dos Fósforos às mais recentes oficinas de artesanato também muito ligadas à Festa dos Tabuleiros. O autarca agradeceu a todos os que contribuíram para a elaboração da exposição, nomeadamente na confecção de flores e outros materiais, desde membros da comissão da festa, populares até à comunidade estrangeira, num trabalho que durou meses.

Mário Formiga, que foi mordomo da Festa dos Tabuleiros em 2023, afirmou tratar-se de um projecto muito arrojado. “Tomar já merecia, a festa já merecia, a cidade já merecia um espaço como este”, sublinhou visivelmente orgulhoso. A exposição pode ser visitada de terça a domingo, no Convento de S. Francisco, com entrada livre. Os horários são das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, de Abril a Setembro, e das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, de Outubro a Março.