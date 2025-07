Tomar celebrou durante quatro dias mais uma edição da Festa Templária

Uma verdadeira viagem no tempo, foi o que aconteceu na cidade de Tomar entre os dias 10 e 13 de Julho. A edição de 2025 da Festa Templária teve como tema “As Memórias do Fundador”, evocando os 830 anos da morte de Gualdim Pais, fundador do castelo de Tomar. Ao longo de quatro dias, não faltaram recriações, visitas, seminários, acampamentos, mercados, concursos, entre outras actividades.

O MIRANTE esteve presente e falou com alguns participantes que deram a conhecer as suas artes e talentos aos muitos visitantes que passaram pelo evento. A participar pela segunda vez na Festa Templária esteve Carlos Gregório, 53 anos. Veio de Minde, concelho de Alcanena, a convite da associação Thomar Sellium. Faz esculturas em pedra, participando em diversas feiras a nível nacional, onde demonstra o seu trabalho e vende peças. Já trabalha com pedra há 26 anos, tendo aprendido sozinho em casa, porque achou que a pedra era uma matéria prima interessante e desafiante de se trabalhar. O escultor conta que se desempregou para se dedicar totalmente ao negócio, tendo passado por várias áreas profissionais antes disso.

Embora esteja finalmente a fazer o que gosta, Carlos Gregório confessa que é difícil viver financeiramente dessa actividade. “Posso estar um mês ou dois que não facturo nada porque estou dedicado a uma peça, é muito ingrato nesse sentido”, refere, acrescentando que já demorou seis meses a construir uma obra. Trabalha em casa e transformou a garagem onde guardava o carro numa verdadeira oficina. O seu negócio foi crescendo ao longo dos anos e hoje pode gabar-se de já ter enviado peças para os quatro cantos do mundo, desde Nova Zelândia, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, até Alemanha, Suíça e Bélgica. O maior projecto que já fez foi um pelourinho, acabado de inaugurar em Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha. Carlos Gregório elogia a Festa Templária e garante que pretende voltar no próximo ano.

Adriana Marques, 32 anos, veio de Estarreja, distrito de Aveiro. Foi a segunda vez que participou na Festa Templária, a convite da associação Thomar Honoris. Apaixonada por animais desde criança, decidiu criar um grupo juntamente com o seu marido e a sua irmã, ao qual deram o nome de Encanto das Corujas. Fundado em 2023, o grupo participa em feiras medievais ou templárias por todo o país e também fazem eventos privados, como casamentos, baptizados ou festas de aniversário. A actividade do grupo consiste na apresentação e exposição de aves de rapina. Também se dedicam à criação de aves, permitindo a cedência a quem estiver interessado. Na Festa Templária ainda se fizeram acompanhar de um porco-espinho, uma doninha e algumas cobras.

Autarca deu as boas vindas aos participantes

A inauguração da Festa Templária, que decorreu na Praça da República, contou com a presença de autarcas e representantes de outras entidades. O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), deu as boas-vindas aos participantes. O autarca desejou que o evento contasse com muita folia, animação e convívio, mas que constituísse também uma oportunidade para viajar no tempo e conhecer mais da história de Tomar e o seu património.