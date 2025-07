Rancho da Lapa quer manter vivas as tradições da freguesia

Antero Jesus, 48 anos, foi criado no Vale de Santarém, estudou e viveu no Cartaxo e mudou-se para a Lapa em 2008. O cansaço do anterior presidente do Rancho Folclórico da Freguesia da Lapa, Alberto Sousa, fez com que se candidatasse em 2023. A sua ligação ao ex-presidente adveio de utilizar a sede enquanto vice-presidente da Universidade Sénior do Cartaxo. Antero Jesus admite que houve resistência com a entrada de pessoas mais novas na direcção e gostava de que já não houvesse rivalidades entre a Lapa e os Casais da Lapa.

O rancho caminha para ser federado, mas defende que a diversão está em primeiro lugar. O dirigente, comercial de empilhadores, nunca havia estado ligado ao folclore, mas sim à dança desportiva, na Filarmónica do Cartaxo e depois em Cheganças, perto de Alenquer, com a esposa Lília Vieira, que também faz parte do grupo. A colectividade abre as portas da sua sede também para a prática de pilates, chi kung e zumba kids. Outras fontes de rendimento vêm, por exemplo, dos jantares ou almoços temáticos ou da Festa do Vinho do Cartaxo.

Só no ano passado, o rancho pagou seis mil euros em deslocações e tem os acordeonistas, flautista e os trajes para assegurar, além de pagar direitos de autor. “Se o folclore for morrendo como está a morrer, despertando pouco interesse na malta nova, a salvação se calhar passa pela união dos ranchos do concelho do Cartaxo”, refere o presidente.

Gabriel Ribeiro, 88 anos, natural dos Casais da Lapa, freguesia da Lapa, foi vocalista, tesoureiro, presidente do rancho e um dos que acartou baldes de massa para erguer a sede onde ensaiam. É do tempo em que a população pagava autocarro para ir ver o rancho actuar e chegou a receber ensaios no seu quintal. A sua primeira actuação como cantor foi com 9 ou 10 anos numa festa nos Casais Penedos, com o tema Fado Malhoa, de Amália Rodrigues. Tem saudades de cantar, mas a voz já não permite.

Viúvo há cinco anos, Gabriel Ribeiro trabalhou no campo desde miúdo e até aos 18 anos esteve empregado numa empresa de vinhos no Cartaxo, antes de ir cumprir o serviço militar. Empregado na Ford 18 anos, assim que saiu dedicou-se às suas vinhas. Num dos seus textos escritos à máquina, Gabriel Ribeiro conta a história do rancho fundado a 29 de Julho de 1984. O seu nascimento partiu de uma conversa entre autarcas de então, Manuel da Silva Barros e João Herculano Nuno, que fizeram todos os esforços para que o sonho se tornasse realidade e integraram a direcção cerca de três anos.

Um jovem ensaiador com garra

Joel Adrião, 26 anos, natural do Cartaxo, aceitou ajudar o Rancho da Lapa quando este estava com poucos elementos e perdeu o seu ensaiador. Dançou no rancho do Cartaxo dos dois aos 12 anos e quando é preciso ainda dá um pé de dança na sua terra. Depois, foi 11 anos para o rancho de Alcoentre, de onde era natural a avó, e nessa altura já ajudava o da Lapa. É o mais novo de 10 irmãos e o folclore era uma maneira dos pais terem os filhos ocupados. Alguns ainda se mantêm no folclore, assim como a mãe, e tem um irmão acordeonista emigrado.

A trabalhar como electricista, Joel Adrião encara o seu papel de ensaiador com rigor por entender que estão a representar os antepassados e as tradições locais. O jovem justifica o fim de alguns ranchos com desavenças internas e falta de apoios e defende que os problemas devem ser tratados dentro do grupo para não passarem para fora. “Queremos um grupo unido, chatices já temos no trabalho, na família, em casa”, conclui.