Partilham a paixão pelo artesanato e mostraram a sua arte em Pontével

O casal de artesãos José Vilhena e Anabela Belo apaixonou-se numa feira em Azambuja e partilha a paixão pelo artesanato. Participam em feiras e não faltaram à 31ª Artével que decorreu recentemente em Pontével, concelho do Cartaxo. José Vilhena, 75 anos, natural de Cercal do Alentejo, foi parar a Azambuja com a perda da esposa há três anos, tendo ido viver para casa de uma filha. Trabalhou mais de 40 anos no campo e o artesanato surgiu por brincadeira após a reforma, quando uma das netas lhe pediu uma cadeira em madeira. Tomou-lhe o gosto e hoje corre as feiras das redondezas com as suas cadeiras, cavalinhos, berços e jogos, tudo feito à serra e faca com madeiras dadas ou que vai encontrando.

Foi numa dessas feiras que encontrou o seu novo amor, Anabela Belo, dez anos mais nova, que aprendeu a arte do croché quando, em adolescente, tomava conta de uma bebé, neta da dona de uma sapataria que existiu no Cartaxo. Mais tarde dedicou-se às limpezas e os seus artigos vão desde porta-chaves a roupas e calçado para crianças. Há dois anos que vivem juntos, cuidam da horta e partilham a paixão pelo artesanato.

Também Rute Vieira, 50 anos, e a filha Joana Carmo, de 27, partilham a paixão por criar artigos à mão com o projecto Fazer Arte, que começou com a mãe em 2019, numa altura em que ficou desempregada e lhe foi recomendado apoio psicológico. Rute Vieira aprendeu na Internet a trabalhar a folha Eva e os bonecos em 3D em que tenta replicar ao máximo a figura de quem lhe é pedida, artigos que têm feito sucesso entre os finalistas.

Joana Carmo faz as pinturas e a mãe decora. Empregadas de limpeza por conta própria, é depois do jantar que fazem serão de volta das suas criações, como a boneca porta-cápsulas com compartimentos para as colheres e o açúcar e que demora duas horas cada a estar pronta. O artesanato tem sido um “part-time por gosto”, como conta a filha, revelando que acabaram por abrir actividade, enviando já para países como França, Inglaterra e Alemanha, além dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, a partir de Vale da Pedra, onde moram juntas. Joana Carmo lamenta não ver o trabalho dos artesãos mais valorizado, num tempo em que “já se compra tudo feito”.