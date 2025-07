Vila Franca de Xira distinguida pela UNICEF como “Cidade Amiga das Crianças”

A UNICEF Portugal atribuiu ao município de Vila Franca de Xira o reconhecimento de “Cidade Amiga das Crianças”, destacando o “forte compromisso do município em aplicar e promover os direitos da criança” no seu território. Esta distinção, válida para o ano de 2025, resulta do relatório anual de avaliação apresentado pela câmara municipal.

Entre as iniciativas valorizadas pela UNICEF estão as acções que incentivam a participação activa das crianças e jovens na vida da comunidade, como o Conselho Municipal da Juventude, a Assembleia Municipal Jovem e o Orçamento Participativo Jovem, além de outras actividades que envolvem directamente os mais novos em processos de decisão e dinamização local.

A UNICEF realça ainda, em comunicado do município, a relação de parceria de VFX com diversas entidades, factor que tem contribuído para a implementação de projectos e programas diferenciadores, reforçando o envolvimento da comunidade na promoção de uma cidade mais inclusiva e participativa.

A adesão de Vila Franca de Xira ao Programa Cidades Amigas das Crianças permitiu também realizar um diagnóstico aprofundado da realidade do concelho no que toca à infância, identificando os principais problemas e prioridades. Como resultado, recorde-se, foi aprovada a Estratégia Local para os Direitos da Criança, que orienta o Plano de Acção Local de VFX. O plano assenta em cinco áreas estratégicas: Não discriminação; Participação; Acesso a serviços de qualidade; Protecção e ambiente familiar, brincar e lazer.