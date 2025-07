Aventuras de D. Quixote passam por Vaqueiros

A peça “Um Pouco Antes de Fugir, D. Quixote e Sancho em terras do Ribatejo”, com texto de Fernanda Narciso, baseado no romance original de Miguel Cervantes, D. Quixote de la Mancha e Sancho Pança, vai entrar em cena na Casa de Convívio de Vaqueiros, na noite de 26 de Julho, a partir das 21h30. A interpretação vai estar a cargo da Academia de Teatro do Círculo Cultural Scalabitano e Veto Teatro Oficina.