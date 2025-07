Documentário sobre Shane MacGowan para ver no pátio do Teatro Sá da Bandeira

“Pote de Ouro: Nos Copos com Shane MacGowan” é um filme de Julien Temple sobre o lendário vocalista dos The Pogues, nascido em 1957 e falecido em 2023.

O pátio do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, recebe no próximo dia 30 de Julho, às 22h00, a exibição do documentário “Pote de Ouro: Nos Copos com Shane MacGowan”, um filme de Julien Temple sobre o lendário vocalista dos The Pogues, nascido em 1957 e falecido em 2023.

Mais do que uma biografia tradicional, este documentário oferece um retrato explosivo e emocional de Shane MacGowan - um dos artistas mais singulares da música contemporânea. Através de imagens de arquivo raras, entrevistas íntimas e uma montagem visualmente vibrante, “Pote de Ouro” transporta o público por uma vida marcada pela rebeldia, poesia, excessos e paixão pela música.

Desde os seus primeiros anos na Irlanda rural até ao caos criativo da cena punk londrina, o filme revela as múltiplas facetas de Shane MacGowan - o poeta maldito, o rebelde incansável, o ícone folk-punk que desafiou convenções e deixou uma marca indelével na cultura popular.

Realizado por Julien Temple, cineasta britânico reconhecido por captar o espírito da contracultura em obras como “The Filth and the Fury” (Sex Pistols) ou “Joe Strummer: The Future is Unwritten”, o documentário foi distinguido com o Prémio Especial do Júri no Festival de San Sebastián e exibido em festivais internacionais como o Festival de Cinema de São Francisco e o IndieLisboa.