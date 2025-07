partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Grupo catalão leva peça com jogos tradicionais a Alcanede e Almoster

O grupo catalão Curolles vai actuar na tarde de sábado, 26 de Julho, na Universidade da Terceira Idade de Alcanede, onde apresenta o espectáculo ‘TotBé (Tudo Bem!). A peça com jogos tradicionais segue duas mentes malucas que levam a sua oficina de jogos para o palco. Um carrinho de mão, uma escada, placas de alvo, muita corda, toneladas de serragem e uma grande variedade de piões artesanais são as peças que compõem este jogo em que o sucesso e o fracasso são medidos pelo tamanho do sorriso da plateia.

A peça será igualmente apresentada nesse mesmo dia, a partir das 21h30, no Largo do Convento, em Almoster.