O artesanato de Mação é o reflexo da identidade de uma terra que preserva as tradições

A Feira Mostra de Mação é, ano após ano, um dos momentos mais aguardados do concelho. Mais do que um evento, representa uma verdadeira celebração da identidade local, onde a tradição, a criatividade e o espírito comunitário se entrelaçam. Este ano, entre as bancas decoradas com cuidado e cor, encontrámos histórias que nos ligam ao território com relatos de quem nasceu, cresceu e decidiu permanecer numa terra que é muito mais do que apenas o seu lugar de origem.

Ana Caldeira é o rosto da Pestinhas e Mimos, uma loja que nasceu há cinco anos e que hoje representa marcas de referência em artigos para bebé. Embora a loja física esteja na Sertã, a ligação de Ana a Mação é muito forte. A Marca foi criada em Setembro de 2020 e dedica-se a vender roupa de criança, calçado, acessórios de baptizado, brinquedos, carrinhos e acessórios de bebé dos 0 aos 18 meses. Representa marcas Mayoral, Chicco e Ativo. Participar na Feira é, para Ana Caldeira, mais do que mostrar os seus produtos, é voltar às origens e sentir-se parte de uma comunidade que conhece desde sempre. Ao longo da feira são muitos os sorrisos, olhares e abraços que troca com pessoas que sempre fizeram parte da sua vida.

À distancia de três expositores encontramos Ana Matos e Rita Grácio. Ana fundou há dois anos a sua marca, que tem o seu próprio nome. Dedica-se à criação de malas e acessórios, e tudo produzido por si. Já Rita Grácio apresentou nesta edição da Feira Mostra de Mação a sua marca Oppia, onde vende brincos em fimo (um tipo de massa de modelar), igualmente feito à mão. Decidiram associar-se e formar uma parceria que esperam que “seja duradoura”, tal como a sua amizade que dura desde infância. Foi essa cumplicidade que as levou a partilhar um espaço comum nesta que foi a sua primeira participação numa feira de artesanato, e talvez por isso o entusiasmo era tão visível, assim como a dedicação que dão a cada visitante.

Ana Rita Martins, com o seu projecto Artes da Ana, levou à Feira Mostra a delicadeza da pintura feita à mão. As suas criações, sobretudo em fraldas e telas, revelam um cuidado minucioso e um gesto artístico profundamente pessoal. “Dedicamo-nos à pintura, tudo feito por mim, tudo à mão. Essencialmente tenho-me dedicado mais à pintura em fraldas e telas. Mas tudo o que diga respeito à arte gosto de fazer”, explica Ana Martins a O MIRANTE. Ana representa a essência da arte local: feita com tempo, dedicação e entrega. Para a artesã e para a sua filha, Sofia, que a acompanha nestas jornadas, a Feira Mostra de Mação é parte integrante da sua identidade.