Comemorações do Dia de Santiago em Tomar

O Dia de Santiago, assinalado na sexta-feira, 25 de Julho, vai ser comemorado em Tomar com um conjunto de iniciativas. As comemorações vão decorrer entre os dias 25 e 27 de Julho. No dia 25, o Convento de Cristo recebe o concerto “Cancioneiro de Elvas” pelo grupo Sete Lágrimas, decorrendo também uma acção de divulgação nos estabelecimentos com localização no Caminho de Santiago intitulada “Tomar o Caminho – Está no Caminho Certo”.

No dia 27, a Igreja de S. João Baptista recebe a Missa do Peregrino, seguindo-se uma caminhada da Igreja de S. João Baptista até à Ponte de Peniche. A manhã termina com um almoço com espírito peregrino.

As comemorações são organizadas pelo Convento de Cristo, Município de Tomar, União de Freguesias de S. João Baptista e Santa Maria dos Olivais, Paróquia de Tomar e Associação Portuguesa Amigos do Apóstolo Santiago.