Exposição itinerante sobre Diocese de Santarém em Tomar

Inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, do bispo de Santarém, D. José Traquina, do vigário de Tomar, padre Rui Tereso, entre outras personalidades.

A exposição itinerante “Por Cristo, com Cristo, em Cristo - Diocese de Santarém – 50 anos de Identidade e Missão”, que está a percorrer durante este ano os 13 concelhos que constituem o território da Diocese de Santarém, está patente em Tomar, na Casa Vieira Guimarães, até 31 de Agosto.

A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, do bispo de Santarém, D. José Traquina, do vigário de Tomar, padre Rui Tereso, entre outros párocos do concelho e representantes de entidades civis, militares e religiosas.

No âmbito dos 50 anos da criação da Diocese de Santarém e encerrando a celebração do seu 10.º aniversário, o Museu Diocesano promove uma exposição itinerante para dar a conhecer a matriz identitária deste território eclesiástico, dos fiéis e das comunidades onde se inserem, bem como das diversas dinâmicas pastorais. A exposição pode ser visitada de quarta a sexta, das 14h00 às 18h00, e ao sábado e domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.