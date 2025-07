Festeiros do Porto Alto procuram novo local para as festas do próximo ano

O futuro das Festas em Honra de Nossa Senhora de Guadalupe, no Porto Alto, está novamente em aberto, com a Comissão de Festas a ser forçada a encontrar um novo local para a realização do evento, uma situação que se repete pela segunda vez em apenas três anos. O terreno actualmente utilizado foi adquirido pela Câmara Municipal de Benavente para outro fim, o que deixa a organização sem garantias quanto ao espaço para a edição do próximo ano.

Até 2022, as festas do Porto Alto realizavam-se num espaço posteriormente adquirido por uma grande superfície comercial. Em 2023, a comissão viu-se obrigada a mudar o local das celebrações para um terreno descampado junto a uma zona habitacional da localidade. Uma mudança que a comissão até considera ter tido sucesso, pela proximidade que existe entre as várias actividades que decorrem simultaneamente em dias de festa. O local utilizado durante as duas últimas edições foi adquirido pela Câmara Municipal de Benavente, com o propósito de ali erguer um parque para a população.

“Temos um acordo com a empresa que ocupa o espaço onde antes realizávamos o evento anteriormente, mas receamos que não seja suficiente”, admite Nuno Cardoso, membro da Comissão de Festas do Porto Alto. O dirigente associativo tem total confiança que as festas se vão realizar em 2026, embora ainda não se saiba onde. “É uma decisão que vamos ter de tomar juntamente com os órgãos que forem eleitos em Outubro”, afirma, reconhecendo o constante apoio que a autarquia sempre deu para que as celebrações se realizassem.

A Comissão de Festas é composta por seis elementos fixos e conta com o apoio de cerca de 30 voluntários ao longo do ano, fundamentais para a concretização das celebrações. “Começamos a organizar tudo em Dezembro do ano anterior. Fazemos eventos ao longo do ano e procuramos patrocínios para garantir um cartaz digno e atractivo”, explica Nuno Cardoso. O responsável salienta que a tarefa se torna cada vez mais exigente e poderá, no futuro, passar para a responsabilidade das autarquias, dado o pouco interesse dos jovens em envolverem-se no “núcleo duro” da organização e o exponencial aumento de valores exigidos pelos artistas por actuações, um aspecto que Nuno Cardoso tem reparado ao longo dos 14 anos que integra a Comissão de Festas. “Os artistas são cada vez mais caros e exigem mais a nível logístico”, indica, detalhando que as demandas passam essencialmente por condições específicas do palco, como projectores e luzes que acabam por sair mais caros.

Apesar de todas as dificuldades, a edição deste ano decorreu entre 18 e 22 de Julho e voltou a oferecer uma programação diversificada, com destaque para os rituais religiosos, actividades tauromáquicas e automobilísticas, concertos e muita animação. O envolvimento associativo é um dos pilares da festa, com destaque para o Grupo Motard Família de Estrada, que voltou a organizar o Desfile de Motos & Motorizadas Clássicas e participou na procissão, carregando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, ponto alto das festividades.

Desfile etnográfico saiu à rua durante a tarde de sábado

Um dos momentos mais tradicionais e emblemáticos das festas foi o desfile etnográfico que percorreu as ruas do Porto Alto na tarde de sábado, dia 19 de Julho.

O desfile etnográfico representa uma forte ligação das festividades à herança e costumes locais, permitindo que os mais jovens tenham contacto com as raízes históricas da região e que os mais velhos vejam as suas tradições preservadas e valorizadas publicamente.