Festival da Juventude com Quim Barreiros em Tomar

Tomar vai receber o Festival da Juventude, com actuação de Quim Barreiros, na noite de sexta-feira, 25 de Julho. O evento de cariz solidário, organizado pela Vigararia de Tomar, pretende angariar fundos para levar 90 jovens ao Jubileu dos Jovens, em Roma. O Festival da Juventude vai decorrer na Praça de Touros de Tomar, sendo que ao carismático Quim Barreiros, um dos maiores nomes da música popular portuguesa, vão juntar-se as Tunas Académicas e um DJ. A organização garante que será uma festa com muita música, bebida, comida, alegria e boa disposição.

O Jubileu dos Jovens, que vai ocorrer em Roma de 28 de Julho a 3 de Agosto de 2025, é um evento de fé, comunhão e celebração para jovens de todo o mundo. O evento inclui momentos de oração, peregrinação, encontros com o Papa e actividades culturais.