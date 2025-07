Banda de Gansaria e Tatanka dão concerto em Santarém

Espectáculo agendado para a noite de 1 de Agosto, no Largo do Seminário.

A Banda da Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical de Gansaria e o cantor Tatanka, vocalista da banda The Black Mamba, vão dar um concerto na noite de 1 de Agosto, no Largo do Seminário, em Santarém. O espectáculo, com início pelas 21h45, resulta da fusão entre o universo da música filarmónica e a sonoridade soul/blues contemporânea de Tatanka, num encontro musical ao ar livre.