Granho prepara quatro dias de festa em honra da Padroeira

Entre 25 e 28 de Julho, a aldeia do concelho de Salvaterra de Magos celebra Nossa Senhora de Fátima com música, gastronomia e tradições. Emanuel Moura, Tanya e a Festa da Espuma são destaques do cartaz.

A aldeia do Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, volta a vestir-se de festa no fim-de-semana de 25 a 28 de Julho, com um programa religioso e cultural dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Organizadas pela comissão de festas local, as celebrações incluem espectáculos musicais, actividades tradicionais e momentos de convívio comunitário, atraindo centenas de visitantes todos os anos.

As festividades arrancam na sexta-feira, com a abertura do arraial, das tasquinhas e com actuações do Rancho Folclórico do Granho e do grupo SábitA. A noite termina com sardinha assada, pão e vinho e música no Espaço Jovem com DJ. No sábado, além do habitual passeio de motas pelas ruas da aldeia, há matiné com matraquilhos humanos, espectáculos com os artistas Paulo Canavarro e Tanya e um espectáculo de fogo-de-artifício.

O domingo será marcado pela missa solene e pela procissão em honra da padroeira, além da actuação da banda MPS. Na segunda-feira, feriado municipal em Salvaterra de Magos, o destaque vai para a Festa da Espuma, aulas de zumba e o baile com Duo Jorge Paulo e Susana, seguindo-se o espectáculo de Emanuel Moura.

A festa conta ainda com diversas actividades paralelas como o tradicional peditório pelas ruas, passeio de bicicletas, cavalhadas, touro mecânico, animação infantil e DJ até de madrugada. A organização garante segurança e animação para todas as idades, mantendo viva uma das tradições mais queridas da localidade.