Francisco Oliveira apresentou pela última vez a programação das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

A cerimónia oficial de apresentação das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo decorreu no Auditório José Labaredas, em Coruche. Perante dezenas de convidados, foram revelados os destaques da edição de 2025, que decorre entre 6 e 18 de Agosto, e promete, mais uma vez, afirmar-se como o momento alto do ano no concelho. O evento contou com a presença do presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira. No seu último discurso de lançamento das festas, o autarca salientou o processo “suave” que a câmara municipal tem efectuado ao longo dos anos para apoiar cada vez mais a realização das festas, admitindo que objectivo a longo prazo é suportar totalmente o custo das mesmas. Momentos antes, na sessão de câmara, tinha sido aprovado um apoio de 30 mil euros para a comissão de festas, justificados para apoiar apenas a “vertente tauromáquica”.

Francisco Oliveira deixou ainda uma palavra de apreço à população, especialmente aos voluntários do habitual desfile etnográfico, que se realiza no dia 17 de Agosto, naquela que considera ser uma demonstração forte do espírito do concelho. Presente na cerimónia esteve também o Juiz da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, Rafael Dias, que salvaguardou a componente religiosa das celebrações. O representante da irmandade enumerou os principais eventos religiosos da festa e relembrou a grandiosidade da devoção a Nossa Senhora do Castelo, não só no concelho de Coruche como em todo o país. Entre as cerimónias religiosas destaca-se a Eucaristia de dia 15 de Agosto, que será presidida pelo Arcebispo de Évora.

A organização é da responsabilidade da Câmara de Coruche, em parceria com a Irmandade de Nossa Senhora do Castelo e a Comissão de Festas, que se fez representar na cerimónia pelo presidente Joaquim Borda d’Água. As celebrações começam a 6 de Agosto, com o início das novenas na Ermida, culminando a 13 com o Tríduo Solene. A 14, Dia do Fogo de Artifício, marca-se a abertura oficial no Parque do Sorraia, com destaque para a tradicional missa em acção de graças pela Batalha de Aljubarrota, a largada de bezerras, actuações de dança e o espectáculo de Miguel Gameiro & Pólo Norte, após o fogo de artifício sobre o rio. No feriado de 15 de Agosto realiza-se a imponente procissão presidida pelo Arcebispo de Évora. A vertente cultural é assegurada pelo Festival Internacional de Folclore “António Neves” e pelos concertos de A.L.M.A. e Filhos da Terra.

O Dia do Aficionado, a 16, traz ao centro de Coruche as tradições tauromáquicas, como o encierro e a tourada à corda, com a presença de capinhas açorianos. A animação musical inclui Matias Damásio e RockTonight. No feriado municipal, a 17 de Agosto, é dedicado ao Campino do Sorraia, com Cortejo Histórico e Etnográfico, corrida de toiros e concertos de Neiva e Rui Veloso. As festas encerram a 18 de Agosto, Dia da Juventude, com actividades como a picaria à vara larga, nova tourada à corda e concertos de Dyana, DFB e Bárbara Tinoco. O espectáculo pirotécnico de despedida está marcado para a 01h00.