Primeira edição do projecto “Mercado, é Aqui!” foi um sucesso em Tomar

No encerramento foram entregues cabazes aos participantes mais assíduos, que completaram a sua caderneta com as receitas apresentadas em cada sessão.

O projecto "Mercado, é Aqui!”, promovido pela Câmara de Tomar em parceria com a nutricionista Margarida Lopes, chegou ao fim com grande sucesso. No encerramento foram entregues cabazes aos participantes mais assíduos, que completaram a sua caderneta com as receitas apresentadas em cada sessão. Antes, foi inaugurada a exposição "Deixa a tua Pegada no Mercado", com trabalhos artísticos desenvolvidos pelos mais pequenos, participantes nas visitas das escolas ao mercado. As crianças transmitiram, dessa forma, o que aprenderam sobre a alimentação e sobre o mercado.

Ao longo dos últimos meses, destacou-se a acção "Sem Mitos no Mercado", com sessões aos sábados, que desmistificaram ideias sobre a alimentação saudável através de demonstrações de culinária e dicas práticas, utilizando os produtos vendidos no local.