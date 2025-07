Programa escolar “Turismo Cultural em Férias” com 22 participantes

O presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), recebeu no salão nobre dos Paços do Concelho 22 jovens participantes do programa “Turismo Cultural em Férias”, desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria. Além da entrega dos certificados de participação, os jovens levaram também um voucher para o festival Bons Sons 2026. A sessão contou com a presença da directora do agrupamento escolar, Judite Calado.

O Turismo Cultural em Férias teve início no ano lectivo 1999/2000. Guiando turistas num monumento Património da Humanidade e no centro histórico da cidade ou atendendo visitantes num balcão de informação turística, na Corredoura, o projecto proporciona aos alunos um contacto directo com outras culturas. Primordialmente, o projecto desenvolve-se nos momentos de interrupção lectiva da Páscoa e do Verão, mas procura também atender os vários pedidos que ao longo do ano lectivo lhe são endereçados por diversas escolas e outras instituições. Em 2025, além da Páscoa, as actividades desenrolam-se em Julho e Agosto, com visitas dinamizadas por 22 guias.