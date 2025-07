partilhe no Facebook

Concerto de Manuel Antunes na Igreja de São João do Alporão

A histórica Igreja de São João do Alporão, em Santarém, recebe na tarde de sábado, 2 de Agosto, o pianista e compositor Manuel Antunes para um concerto a dcorrer a partir das 18h00. O músico escalabitano apresenta um repertório de composições originais que cruzam influências do clássico contemporâneo, metal atmosférico e gótico sinfónico, reinventados para piano solo. Cada peça é acompanhada por uma breve introdução do autor.