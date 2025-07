Visita guiada a Santarém para além das muralhas

No próximo dia 2 de Agosto, pelas 9h30, realiza-se mais uma visita guiada gratuita com o tema “Santarém: fora de portas abrem-se novas portas”.

“Santarém: fora de portas abrem-se novas portas” é o mote de uma visita guiada gratuita que explora a evolução urbana da cidade para além das suas muralhas ancestrais. A iniciativa está marcada para sábado, 2 de Agosto, pelas 9h30, com concentração no Coreto do Jardim da República. As inscrições podem ser efectuadas por correio electrónico através do endereço turismo@cm-santarem.pt, sendo limitadas ao máximo de 50 participantes.

O percurso, com duração aproximada de duas horas, vai conduzir os participantes por locais emblemáticos que ilustram o crescimento da cidade e os seus desafios urbanísticos, culminando no Jardim da Liberdade. A organização, a cargo do município, aconselha o uso de calçado confortável.