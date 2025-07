Estátuas vivas em Tremês, Alcanhões e Pernes

As vilas de Alcanhões, Pernes e Tremês, no concelho de Santarém, vão receber o Festival de Estátuas Vivas no fim de semana de 1 a 3 de Agosto. A primeira exibição acontece em Tremês, no dia 1 de Agosto, no Largo da Igreja, a partir das 21h30. No dia 2, às 21h30 é a vez da Praça Glauco de Oliveira, em Alcanhões transformar-se numa galeria de arte ao ar livre com mais uma sessão do in. Estátua. No domingo, 3 de Agosto é a vez de Pernes receber essa arte de rua, a partir das 10h30, no Largo do Rossio.