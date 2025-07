Romaria leva dança ao centro histórico de Santarém

O espectáculo de dança Romaria vai animar a Praça Velha Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, na noite de sábado, 2 de Agosto.

O espectáculo de dança Romaria vai animar a Praça Velha Praça Visconde Serra do Pilar, no centro histórico de Santarém, na noite de sábado, 2 de Agosto, a partir das 21h45. O projecto artístico de Luís Moreira e Mara Nunes, com produção da companhia RÉPTIL – Artes Performativas, proporciona um espectáculo de rua com a comunidade, que cruza tradições populares, dança contemporânea e expressões colectivas.