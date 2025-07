Dançarão em Ortiga é ponto de encontro para amantes de danças e músicas do mundo

Festival organizado pela associação Dançarém decorreu na zona ribeirinha de Ortiga, no concelho de Mação. Ao longo de três dias, o evento direccionado para as danças e músicas do mundo, incluiu oficinas de dança, concertos, bailes, passeios, yoga e artesanato.

Muita dança e músicas do mundo foi o que se viveu em Ortiga, concelho de Mação, em mais uma edição do Festival Dançarão, organizado pela associação Dançarém. Ao longo de três dias, entre 11 e 13 de Julho, não faltaram oficinas de dança, concertos e bailes, mas também passeios, yoga e artesanato. O Dançarão dividiu-se entre a praia fluvial de Ortiga, o bairro da EDP da Barragem de Belver e outros espaços da freguesia. O festival assumiu-se, uma vez mais, como um ponto de encontro para amantes de danças e músicas tradicionais e do mundo. O MIRANTE esteve no Dançarão e conversou com alguns festivaleiros.

A “mãezinha” do festival

Manuela Xavier, 74 anos, de Santarém, é conhecida como a “mãezinha” do festival. Os filhos são os criadores do Dançarão, estando assim tudo em família, até porque os netos também já marcam presença. Manuela Xavier vem ao festival desde a primeira edição, assumindo que gosta muito de ver as pessoas a dançar e do entusiasmo contagiante que todos sentem. “Às vezes também me junto e dou uns passos de dança, mas por questões de saúde não posso participar mais”, explica. Além de ver e aprender danças diferentes, também valoriza muito as amizades que se criam no festival. “Aqui todos me chamam de mãezinha, toda a gente me conhece, tenho amizade com muita gente”, afirma sorridente.

Conta que gosta de estar sempre a ajudar na organização, nomeadamente na parte da comida e da loiça. Veio uns dias mais cedo, antes do festival começar, para ajudar a montar e organizar tudo, tendo ido embora apenas na segunda-feira. Ficou a pernoitar no parque de campismo, tendo sido a primeira vez que acampou na vida. Sobre o Dançarão, Manuela Xavier considera tratar-se de um festival de extrema importância porque além de divulgar as danças do mundo também valoriza as raízes. “Aqui tão depressa se dança um forró como depois se dança um vira ou fandango”, refere. Manuela Xavier trabalhou durante toda a vida como animadora no Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Hoje, reformada, ocupa-se na Universidade Sénior, toca cavaquinho e anda a aprender a tocar viola, gostando também muito de dançar em bailes.

Um casal de Lisboa rendido ao Dançarão

Vanda Prazeres, 52 anos, e Wil Santos, 43 anos, ambos de Lisboa, são namorados há um ano e meio e foram pela primeira vez ao Dançarão. “Eu já costumo frequentar festivais de dança tradicionais em Lisboa e no país, ele, como é meu namorado, no início foi arrastado, mas, entretanto, passou também a gostar”, conta Vanda Prazeres bem-disposta. No Dançarão, assumem que querem dançar acima de tudo, sendo já um hábito que têm no dia-a-dia. Afirmam que quando dançam sentem alegria e que estão vivos, além de uma conexão muito grande.

Wil Santos, natural de Pernambuco, no Brasil, confessa que o seu estilo de dança favorito é o forró, mas também já começa a gostar de danças tradicionais portuguesas. A paixão pela dança vem de muito novo. “Danço desde que estava na barriga da minha mãe”, diz divertido. Está em Portugal há seis anos. Com uma enorme experiência em festivais de Verão, o casal assume ter grande admiração por festivais de pequena dimensão como o Dançarão. “Não se torna tão cansativo como outros maiores em que uma pessoa anda a correr de um lado para o outro”, referem. Vanda Prazeres e Wil Santos vieram de Lisboa na sexta-feira, dia 19 de Julho e voltaram apenas na segunda-feira, dia 14 de Julho, tendo ficado a pernoitar em Ortiga numa autocaravana. O casal trabalha por conta própria, Vanda Prazeres é gestora de eventos e Wil Santos trabalha em manutenção de piscinas.