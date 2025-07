Três milhares celebraram a música em Alverca no Festival Noites no Largo do Pelourinho

A 12.ª edição do festival Noites no Largo do Pelourinho, promovido pela companhia Cegada, de Alverca do Ribatejo, vai chegar ao fim na sexta-feira, 1 de Agosto, com um concerto especial que marca o encerramento de uma temporada que os responsáveis do teatro dizem ter sido memorável, com os concertos a terem sido vistos por mais de três mil pessoas.

O Quarteto Dela, formado por músicos residentes da companhia, vai subir ao palco acompanhado por convidados especiais, entre eles Luiz Caracol e O Gajo, num espectáculo festivo que promete selar o sucesso de um evento cada vez mais enraizado na vida cultural de Alverca.

Desde Junho, mais de três mil pessoas passaram pelo centro histórico da cidade para assistir aos oito concertos que trouxeram sonoridades ecléticas, multiculturais e acessíveis a todos ao Largo do Pelourinho de Alverca. Nomes como Laura Venturini, Sea Groove & The Ocean Travellers, The Invisible Tuba e Oyun integraram uma programação que apostou na diversidade e na qualidade artística.

Este ano, segundo o Cegada, o festival beneficiou da estabilidade dos apoios estatais, o que permitiu a presença de artistas com carreira reconhecida nos palcos nacionais e internacionais. Esta valorização, considera a companhia, reflectiu-se não só na programação, como também na crescente afluência de público, incluindo visitantes de fora do concelho.

Para Rui Dionísio, um dos músicos da Cegada e rosto da organização, o segredo do sucesso residiu na ligação entre a cultura e comunidade. “O festival mantém-se vivo graças ao empenho de uma comunidade que acredita no poder da música e do encontro no espaço público”, sublinha. A iniciativa tem, segundo ele, contribuído para criar “momentos únicos de fruição cultural em família, com avós, filhos e netos a partilhar noites de verão ao som de músicas do mundo”.

Além do impacto artístico, o evento reforça a missão do Museu Municipal de Alverca como espaço de acesso democrático à cultura e de vivência intergeracional. A aposta numa programação para todos os públicos tem sido, de resto, uma das marcas das Noites no Largo do Pelourinho, que este ano atingiu um elevado número de espectadores. Com os olhos já postos no futuro, Rui Dionísio garante que o trabalho está agora focado na preparação do cartaz de 2026, com a certeza de que o festival continuará a crescer, fiel às suas raízes e à comunidade.