Concurso para DJs tem inscrições abertas

Vencedor vai actuar dia 5 de Setembro no VelhaSounds, em Pernes.

Estão a decorrer até 1 de Agosto as inscrições para o concurso "VelhaSounds - DJ Contest", com actuação a decorrer no Arraial da Velha a 5 de Setembro na Música Velha, em Pernes, concelho de Santarém. O VelhaSounds é um evento dedicado à música electrónica por onde já passaram, entre outros, Sara Santini, Gonçalo Henriques, Voxkash e Damn Sisters.