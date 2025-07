Filarmónica União Sardoalense celebra 163 anos de história e cultura musical

Filarmónica União Sardoalense assinala, nos dias 2 e 3 de Agosto de 2025, o seu 163.º aniversário com um programa festivo e solene que inclui um jantar-convívio, concerto e homenagens aos músicos e dirigentes falecidos, reforçando o papel desta histórica associação na vida cultural do concelho do Sardoal.

A Filarmónica União Sardoalense (FUS), instituição centenária do concelho do Sardoal, prepara-se para assinalar o seu 163.º aniversário nos próximos dias 2 e 3 de Agosto de 2025, com um conjunto de iniciativas que reflectem o espírito comunitário e a longevidade desta associação cultural. As comemorações terão início no sábado, dia 2 de Agosto, pelas 20h00, com um jantar-convívio destinado a sócios, amigos e simpatizantes da Filarmónica Sardoalense, a realizar-se na sede da instituição. O momento será seguido, pelas 21h30, de um concerto protagonizado pela própria Filarmónica, também na sua sede.

No domingo, 3 de Agosto, as homenagens assumem um carácter mais solene, com a evocação dos músicos e dirigentes falecidos. A cerimónia tem início às 9h30, com uma homenagem no Cemitério de Sardoal, seguida, às 10h00, de uma missa celebrada na Igreja Matriz, em memória daqueles que marcaram a história da Filarmónica com o seu legado artístico e dedicação.

As inscrições para o jantar, que inclui porco no espeto ou uma alternativa vegan, são limitadas e decorrem até 31 de Julho, podendo ser efectuadas no Posto de Turismo local, na florista "Detrás da Fonte", ou ainda através dos contactos móveis 967 064 192 (César Grácio) e 966 875 071 (Zé Tó). O custo de participação é de 12,50 euros para sócios, 15 euros para não sócios, sendo gratuito para crianças até aos 6 anos e de 8 euros para participantes dos 7 aos 12 anos.

A Filarmónica União Sardoalense, que já foi Personalidade do Ano de O MIRANTE, foi oficialmente fundada em Agosto de 1862 com o nome de Sociedade Philarmónica Sardoalense tendo precedido a “Sociedade Fraternidade Sardoalense”. Na gíria popular, as duas bandas que se uniram em 1911 para dar corpo a uma associação eram conhecidas por “Música dos Carapaus” e a “Música dos Ciganos”. Antes dessa união, as duas bandas eram rivais e não eram raros os conflitos entre os seus músicos, que mais tarde se uniram por amor à música e a uma terra comum. A banda principal é formada por 40 músicos, homens e mulheres, com idades compreendidas entre os 11 e os 70 anos.