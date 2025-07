Festa em honra de Nossa Senhora da Ajuda em Ceras

A Festa em honra de Nossa Senhora da Ajuda vai decorrer em Ceras, freguesia de Casais e Alviobeira, concelho de Tomar, entre os dias 2 e 4 de Agosto. Os festejos contam com música, diversão e muita animação. A organização é da Comissão de Festas de Ceras da Paróquia de Alviobeira.

Ao longo dos três dias vai haver arraial, quermesse e restaurante com serviço de almoço e jantar. Sábado, dia 2, ao fim da tarde, há cortejo com actividades da época medieval pela Thomar Honoris e à noite há baile com o grupo Manuel Braz. Domingo, dia 3, há missa e procissão durante a tarde, com a participação da Banda Filarmónica da Pedreira. A noite vai ser de baile com a acordeonista Sílvia Alcobia. Segunda-feira, dia 4, actuação das Concertinas de Águas Belas e baile com o duo musical Mikas.