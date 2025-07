Igreja de Santa Maria do Olival recebe Orquestra Sinfónica de Thomar

A Igreja Santa Maria do Olival, em Tomar, vai receber um concerto da Orquestra Sinfónica de Thomar na noite de sábado, 2 de Agosto. O espectáculo conta com entrada livre. A organização é do Município de Tomar e SonetIntemporal – Associação de Cultura.

O segundo programa da temporada 2025 da Orquestra Sinfónica de Thomar, dirigido pelo maestro Simão Francisco, vai apresentar duas obras de dois compositores distintos: Händel e Beethoven. Composta por George Frideric Händel em 1749, a primeira obra do concerto vai ser a Suite em Ré Maior, intitulada de "The Music for the Royal Fireworks". A terceira sinfonia de Beethoven, que vai ser a segunda obra do programa, é também conhecida como "Eroica", em Mi Bemol Maior, Op. 55. A obra é dividida em quatro andamentos: Allegro con brio, Marcia funebre (Adagio assai), Scherzo (Allegro vivace) e Finale (Allegro molto).