Antiga escola da Espiçandeira cedida à Junta de Meca

O espaço será usado para eventos culturais e actos eleitorais.

Foi aprovado em reunião de Câmara de Alenquer a minuta do contrato de comodato a celebrar com a Freguesia de Meca, com vista à cedência do edifício da antiga Escola Básica da Espiçandeira, atualmente desactivada. A Junta de Freguesia compromete-se a manter e conservar o espaço, que será utilizado para actividades culturais, eventos comunitários e a instalação da mesa de voto nas eleições.

O edifício municipal, situado na Rua do Cordovil, n.º 1, Espiçandeira, Meca, esteve em funcionamento como escola durante décadas, mas encontra-se sem uso há cerca de 17 anos. Por se tratar de um bem do domínio público e com potencial para acolher eventos e dinamizar a vida associativa da freguesia, a câmara entende não haver impedimento à sua cedência.

A Junta de Freguesia de Meca tem vindo a utilizar este espaço de forma pontual, nomeadamente para eventos próprios, festas populares e como local de voto em actos eleitorais. Ao formalizar agora a cedência do imóvel através de contrato de comodato, garante-se a sua reactivação e utilização contínua pela população.