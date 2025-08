Cartaxo assinala Dia da Juventude com piscinas gratuitas

Entre as 10h00 às 19h00, além de poderem desfrutar de banhos refrescantes, os jovens têm acesso a insufláveis, a um espaço de música com DJ e muita animação e convívio.

A Câmara do Cartaxo vai assinalar o Dia Internacional da Juventude com uma série de actividades e entrada gratuita nas Piscinas Municipais do Cartaxo, para jovens dos 6 aos 30 anos.

