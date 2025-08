Cinco bandas em concerto no Dia da Juventude em Santarém

Santarém vai assinalar o Dia Internacional da Juventude, no dia 12 de Agosto, com um concerto de música rock no Jardim da República.

Santarém vai assinalar o Dia Internacional da Juventude, no dia 12 de Agosto, com um concerto de música rock no Jardim da República. Entre as 18h00 e as 22h00, pelo palco vão passar cinco bandas jovens: The Black Sheeps; InPale; Klatter; Last Chance e Lesma.